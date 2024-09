Miał oszukać ponad 100 rolników na skupie zboża. Były radny pow. łosickiego pozostanie w areszcie Beata Głozak 05.09.2024 15:50 Marek G. pozostanie w areszcie. Były radny powiatu łosickiego jest oskarżony o oszukanie ponad 100 rolników na skupie zboża. Sąd nie zgodził się na jego zwolnienie.

Żniwa na Mazowszu (autor: RDC)

Sąd nie zgodził się, by były radny powiatu łosickiego opuścił areszt. Marek G. razem ze swoją żoną i szwagrem miał oszukać osoby i firmy na skupie zboża na ponad 7 mln zł. Poszkodowanych jest ponad 100 rolników.

- Sąd uznał, że nadal pozostaje aktualna przesłanka stosowania tymczasowego aresztowania w postaci realnej możliwości orzeczenia wobec tego właśnie oskarżonego surowej kary, która sama w sobie rodzi obawę matactwa - mówi rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Siedlcach sędzia Agnieszka Karłowicz.



Marek G. przez wiele miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

Z aresztu wyszli natomiast - za poręczeniem majątkowym - szwagier i żona byłego radnego.

- Sąd uznał, że nie ma już przesłanek do stosowania tego najsurowszego środka zapobiegawczego. Oskarżeni złożyli obszerne wyjaśnienia, nie utrudniali prowadzonych czynności, a z wyjaśnień współoskarżonego wynika, że nie mieli kierowniczej roli - dodaje Agnieszka Karłowicz.



Do oszustw dochodziło między lipcem 2022 roku a czerwcem 2023. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Kolejną rozprawę wyznaczono na 2 października, będą wtedy przesłuchiwani świadkowie. Całej trójce grozi maksymalnie do 15 lat więzienia.

Czytaj też: Zaoferował naprawę auta, a później je sprzedał. Są zarzuty dla 24-latka