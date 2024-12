Ponad miliard zł wydatków na 2025 rok. Dziś w Siedlcach sesja budżetowa Beata Głozak 30.12.2024 04:33 Siedleccy radni będą dziś debatować nad budżetem na 2025 roku. W projekcie uchwały zaplanowano ponad miliard złotych wydatków i niecałe 950 mln zł dochodów. Początek sesji o godzinie 10:00.

Dziś sesja budżetowa w Siedlcach (autor: UM Siedlce)

Dzisiaj siedleccy radni będą głosować budżet na przyszły rok. Zdecydują o przyszłorocznych inwestycjach, budowie dróg, remontach szkół.

Zaplanowano w nim ponad miliard złotych wydatków i niecałe 950 milionów dochodów. Po raz pierwszy w historii wydatki w Siedlcach mają przekroczyć miliard złotych, ale dochody nie dobiją do tego poziomu – dziura budżetowa wyniesie ponad 63 miliony, tak dużej jeszcze nie było.

Aby zbilansować oba słupki miasto chce wyemitować obligacje na ponad 80 mln i pobrać 35 mln dywidendy z PEC

– Zaplanowaliśmy emisję obligacji na 80 milionów – mówi prezydent Siedlec Tomasz Hapunowicz. - Obligacje mogą być tylko przeznaczone na wydatki majątkowe, czyli na inwestycje. I tak jak widzimy ten załącznik inwestycyjny, no to brakującą kwotę wkładu własnego pokrywamy głównie z obligacji. To jest taka składanka - dodaje.

Wśród inwestycji – najważniejsze to remont ul. Terespolskiej i budowy ulic tzw. wojskowych: Garwolińskiej, Artyleryjskiej, Okopowej i Ofiar II Wojny Światowej. Powstaną też parki kieszonkowe, rozpocznie się budowa zbiorników retencyjnych przy szkołach. W tym roku do użytku oddane zostaną oba Branżowe Centra Umiejętności – dla branży kolejowej i elektrycznej.

Początek sesji Rady Miasta o 10:00.

