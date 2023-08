„Warto spróbować”. Z Siedlec wyruszyła Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę

Dziś z Siedlec po raz czterdziesty trzeci wyruszyła Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Do Częstochowy pielgrzymi mają dotrzeć 14 sierpnia. Przed nimi do pokonania ok. 350 kilometrów. — Wiąże się to z dużym wysiłkiem, z wieloma wyrzeczeniami, ale też z tą radością, którą się czuje na koniec — powiedziała naszej reporterce jedna z pątniczek.