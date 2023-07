Ceny biletów do parku wodnego w Siedlcach będą wyższe? „To prawdopodobne” Beata Głozak 24.07.2023 21:48 Ceny biletów do parku wodnego w Siedlcach mogą podrożeć. Agencja Rozwoju Miasta Siedlce przymierza się do podwyżki cen w parku wodnym. Powodem są rosnące koszty utrzymania obiektu spowodowane kolejną podwyżką płacy minimalnej, inflacją czy wysokimi cenami środków chemicznych.

Bilety w parku wodnym mogą podrożeć (autor: Park Wodny Siedlce)

W ciągu najbliższego miesiąca mogą zapaść decyzje dotyczące podwyżek w parku wodnym w Siedlcach.

– Robimy wstępne kalkulacje i zastanawiamy się, o ile moglibyśmy podnieść te ceny. Prawdopodobnie będzie to nieuniknione. Jest to jednak ostatnia rzecz, na którą się zdecyduję, a jeżeli już, to postaramy się, aby te podwyżki były jak najmniej odczuwalne – mówi prezes Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Paweł Truszkowski.

W tej chwili za najtańszy normalny bilet godzinny trzeba zapłacić 11 złotych. Taka cena obowiązuje tylko między godziną 6 a 8 rano, później jest to 20 złotych. Ostatnia podwyżka cen miała miejsce w styczniu ubiegłego roku.

