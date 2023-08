Nie UPH, a Uniwersytet w Siedlcach. Zmiana nazwy uczelni od października Beata Głozak 26.08.2023 17:19 Już nie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ale Uniwersytet w Siedlcach. Tak od 1 października będzie się nazywać tutejsza uczelnia. Nowa nazwa ma lepiej oddać charakter siedleckiej uczelni.

Sejm zatwierdził zmianę nazwy siedleckiego uniwersytetu. Od października uczelnia będzie nazywać się „Uniwersytetem w Siedlcach” a nie jak dotychczas „Uniwersytetem Przyrodniczo – Humanistycznym”.

– Zasłużyliśmy na pozbycie się przymiotników – mówi rektor Mirosław Minkina.

– Żeby być Uniwersytetem klasycznym należy mieć 6 uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. My mamy 10. Trzeba prowadzić badania co najmniej w 3 dziedzinach. My prowadzimy w 6 dziedzinach – informuje Minkina.

Uniwersytet podjął starania o zmianę nazwy na początku tego roku. Zdaniem rektora nowa będzie lepiej oddawać charakter siedleckiej uczelni, która kształci nie tylko w kierunku nauk przyrodniczych i humanistycznych, ale też społecznych i medycznych.

Przypomnijmy, że od najbliższego roku akademickiego ruszy tam kierunek lekarski.

