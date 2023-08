Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w stuletnim dworku. Prace w Ostrówku są na finiszu Olga Kwaśniewska 10.08.2023 22:14 Rewitalizacja zabytkowego stuletniego dworu w Ostrówku jest już na finiszu. Zakończyły się prace wewnątrz budynku, który stanie się siedzibą Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Otwarcie nastąpi za niespełna półtora miesiąca. — Prace wewnątrz budynku są w 99% już wykończone — mówi wójt gminy Siedlce.

Zabytkowy dworek w Ostrówku k. Siedlec prawie gotowy (autor: RDC)

Koniec z lokalami komunalnymi, już za chwilę Centrum Kultury, Sportu i Turystyki przeniesie się do zabytkowego miejsca. Dobiegają końca prace przy rewitalizacji dworu i przyległego terenu w Ostrówku w gminie Siedlce. Otwarcie nastąpi za niespełna półtora miesiąca.

Wójt gminy Siedlce Henryk Brodowski, podkreśla, że są plany na dalszy rozwój tego terenu.

— Napisałem pismo do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, żeby nam przekazali jeszcze trzy hektary tego terenu. Chcemy bardziej rozbudować turystykę. Mamy zamiar, jeżeli ten teren dostaniemy, zrobić tężnie, basen. To by się bardzo przydało — mówi Brodowski.

Wewnątrz budynku znajdą się dwie duże sale na konferencje i koncerty, ale także miejsce warsztatów i odpoczynku.

— Prace wewnątrz budynku są w 99% już wykończone. Zostało wyposażenie, założenie internetu, ale robimy jeszcze plac i park wokół terenu. Będzie altana i będzie można usiąść i odpocząć — tłumaczy Brodowski.

Inwestycja kosztowała blisko 4 mln zł. Oficjalne otwarcie na przełomie września i października.

