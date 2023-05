Polski hokej po ponad 20 latach znów w elicie. M. Czerkawski w RDC: kluczem był selekcjoner Łukasz Starowieyski 08.05.2023 14:16 Teraz jest czas na radość, a później na ciężką pracę - tak o awansie biało-czerwonych hokeistów do światowej elity mówił w „Magazynie Sportowym” RDC Mariusz Czerkawski, była gwiazda tej dyscypliny. Polska po 22 latach znów zagra z najlepszymi drużynami świata.

Gdy Polacy po raz ostatni rywalizowali z światową elitą, większość dzisiejszych reprezentantów chodziła do przedszkola lub szkoły podstawowej. Teraz, po 22 latach, polscy hokeiści znów zmierzą się z najlepszymi.

- Super sukces, dla nas z branży hokejowej to jest mega wydarzenie - mówił na naszej antenie Mariusz Czerkawski.

Była gwiazda zawodowej ligi NHL i uczestnik mistrzostw elity z 2002 r. uważa, że kluczowe okazało się zgranie. Jego zdaniem, to głównie zasługa słowackiego trenera Roberta Kalabera.

- Trener Robert Kalaber, który jest dobrym trenerem, który odnosi sukcesy z Jastrzębiem, jednak jest na miejscu. On widzi tych zawodników, on czuje tych zawodników, on zna tych zawodników jak własnych synów, jak własną kieszeń - mówił hokeista.

Teraz przed reprezentacją niezwykle trudne zadanie - utrzymać się w gronie 16 najlepszych reprezentacji świata.

- Na razie świętujemy te dwa, trzy dni, ale od środy... Zawsze się mówi, że już jutro zaczynamy pracę - tłumaczył.

Polscy hokeiści wygrali w Nothingham cztery mecze, przegrali tylko z gospodarzem - Wielką Brytanią.

Mistrzostwa świata elity odbędą się za rok w Czechach.

