Marek Sawicki w RDC: orzecznie SN ws. Dariusza Barskiego to fikcja prawna

Działania ministra sprawiedliwości ws. Sądu Najwyższego powinny być bardziej stanowcze – powiedział Marek Sawicki z PSL. Marszałek senior skomentował na antenie Polskiego Radia RDC zaostrzający się spór prawny wokół Sądu Najwyższego i Prokuratury Krajowej.

Marek Sawicki (autor: RDC)

W piątek Izba Karna SN w składzie sędziów wyłonionych do SN po 2017 r. stwierdziła, że powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 r. było prawnie skuteczne.

Decyzji izby nie uznaje minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który nazwał orzekających neosędziami, jako że zostali wybrani na funkcje po zmianach w KRS w 2017 roku.

Podobnego zdania jest Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który był gościem w Poranku Polskiego Radia RDC.

– Jestem zdumiony bezradnością samego ministra sprawiedliwości, który uczestniczył w całej tej dyskusji. Podkreślam, żeby była uchwała Izby Karnej, to ta izba musi być w składzie siedmioosobowym bądź pełnym, a nie trzech sędziów wadliwie, że tak powiem, powołanych do tej izby – powiedział marszałek senior.

Poseł PSL podkreślał, że w dyskusji publicznej trwa „cyrk dyskutujących prawników” chcących pokazać, który jest lepszy, a wszystko jasno określa konstytucja.

Zaznaczył, że zamieszanie w systemie prawnym wynika z tego, że przez ostatnich 8 lat kilkanaście razy zmieniano ustawy o Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym.

– Te organy dopasowywano do potrzeb politycznych, a nie do potrzeb realizacji prawa i konstytucji. Dzisiaj to nie pan profesor Bodnar czy pan prokurator Korneluk są ofiarami tego całego bałaganu, ale ofiarami są obywatele i firmy. W sądach na ogół tak jest, że połowa ludzi jest zadowolona z orzeczeń sądu, a połowa nie – zauważył.

Zdaniem Sawickiego minister sprawiedliwości Adam Bodnar powinien już wcześniej podejmować bardziej konkretne działania, żeby rozwiązać spór prawny.

– Od stycznia przestałby płacić na Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa, na niewłaściwie powołane Izby Sądu Najwyższego. Wówczas pewnie do dzisiaj już byśmy mieli orzeczenia trybunałów europejskich i sprawa byłaby zamknięta. Minister Bodnar zamiast rozwiązywać problem, uczestniczy w ciągłym jego zapętlaniu – dodał Sawicki.

We wtorek były prokurator krajowy Dariusz Barski spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, który podkreślił, że Barski cały czas pełni swoją funkcję.

