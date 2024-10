Akademia Sztuki Wojennej stanie się Uniwersytetem Obrony Narodowej. Szef MON: trwają przygotowania

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował we wtorek, że trwają przygotowania do przekształcenia Akademii Sztuki Wojennej w Uniwersytet Obrony Narodowej. — Akademia Sztuki Wojennej to jeden z najważniejszych ośrodków nauki (...) dla bezpieczeństwa państwa polskiego. To najważniejsze miejsce w Polsce, gdzie uczymy się jak dowodzić, jak realizować działania, jak przygotowywać się na wyzwania — mówił wicepremier.