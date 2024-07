Kolejne dzikie wysypisko w Radomiu. Śmieci wyrzucili do potoku Wojciech Kowalczewski 11.07.2024 07:52 Dzikie wysypisko śmieci nad Potokiem Północnym w Radomiu. Przy ul. Chorzowskiej na terenie zielonym ktoś porzucił kilka dużych worków ze śmieciami. Część wylądowała w wodzie.

- Liczba worków, która została porzucona w tamtym miejscu wskazuje na to, że ktoś przywiózł je tam specjalnie. Nie przywiózł ich na pewno na rowerze. Jeśli ktoś widział sprawców tego zdarzenia, prosimy o to, aby poinformować Dział Czystości i Zieleni działający w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji - mówi Dawid Puton, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.





- Niestety, ktoś robi to tutaj systematycznie - dodaje Puton. - Worki ze śmieciami są wrzucane nie tylko w przydrożną zieleń, ale nawet do koryta potoku, co po ulewnych opadach może przyczyniać się do zablokowania odpływu wody - wskazuje.



O sprawie została poinformowana Straż Miejska.

