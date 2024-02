Sprawa planowanego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Radomiu wraca do SKO RDC 15.02.2024 17:41 Sprawa planowanego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Radomiu wraca z powrotem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję SKO. Powodem jest „wadliwie oceniony materiał dowodowy” - mówi nam sędzia Małgorzata Jarecka z WSA.

Odpady (autor: zdjęcie ilustracyjne/pixabay)

- Sąd uznał, że kolegium wadliwie oceniło materiał dowodowy zebrany przez organ pierwszej instancji jako niewystarczający do wydania decyzji i że to kolegium powinno we własnym zakresie ocenić ten materiał dowodowy, a jeśli będzie miało wątpliwości, może ten materiał uzupełnić i wydać decyzję merytoryczną - mówi RDC sędzia Małgorzata Jarecka z WSA.



- SKO uchyliło decyzję prezydenta Radomia, która ustalała środowiskowe uwarunkowania - przypomina sędzia. - Przedmiotem postępowania sądowego była decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, którą to decyzją kolegium uchyliło decyzję prezydenta miasta Radomia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie Zakładu Przetwarzania Odpadów - dodaje.

Postanowienie SKO zaskarżył z kolei inwestor.

Przeciwko Zakładowi Przetwarzaniu, który ma powstać przy ul. Ziemowita na Wincentowie, protestują nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale i mieszkańcy Wielogóry. Zebrano ponad tysiąc podpisów. Zakład powstać ma na terenie o powierzchni blisko 3 hektarów. Rocznie przetwarzałby 120 tysięcy ton odpadów przemysłowych.

