Mroźna noc na południu Mazowsza. Na termometrach nawet minus 15 st. Celsjusza RDC 16.02.2025 17:44 IMGW ostrzega przed silnym mrozem w 12 województwach, w tym w części województwa mazowieckiego. Na termometrach w Radomiu i okolicach możemy zobaczyć nawet minus 15 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie obowiązywało będzie od 22:00 do jutra do 9:00 rano.

Zima na Mazowszu (autor: Zdjęcie ilustracyjne/IMGW)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem w 12 województwach. W zachodniej części Polski alerty mogą potrwać nawet do środy.

Alerty obowiązują w woj. lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim oraz w części woj. lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Jak podaje Instytut, prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od minus 15 st. C. do minus 13 st. C., lokalnie minus 17 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od minus 3 st. C. do minus 1 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska szacuje się na 80 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 22 do poniedziałku godz. 9. W zachodniej części Polski alerty mogą potrwać nawet do środy.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Czytaj też: Śnieg na ulicach, a Siedlce wciąż bez umowy na zimowe utrzymanie dróg