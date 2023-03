Radomski uniwersytet i miejskie licea „połączą siły”. Jest porozumienie Anna Orzeł 28.03.2023 20:48 Uczniowie skorzystają z uczelnianych laboratoriów i będą mogli słuchać wykładów. Jest porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu a miejskimi liceami.

Jak zapewnia rektor uczelni profesor Sławomir Bukowski, uniwersytet ma wiele do zaoferowania młodym ludziom, m.in. z zakresu robotyki.

- To wszystko, czym dziś żyje świat technologii i techniki, i tak zwany przemysł 4.0., a za moment będzie się to nazywało 5.0. To są też nowoczesne kierunki w naukach społecznych - mówi.

Zdaniem Ewy Kościelniak-Walewskiej, dyrektorki IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałublińskiego w Radomiu, taka współpraca pozwoli uczniom na pogłębianie wiedzy.

- Będziemy mogli faktycznie skorzystać tutaj z tej całej bazy dydaktycznej, bazy naukowej uczelni, czyli laboratoriów biologicznych, chemicznych na poszczególnych wydziałach robotyki, fizyki - tłumaczy.





Maja z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałublińskiego w Radomiu liczy na to, że nowe doświadczania pomogą jej właściwie wybrać kierunek studiów.

- Jest taka presja, żeby już wiedzieć. Bardzo dużo osób mnie pyta, a ja właśnie totalnie nie wiem. Ale taka możliwość zobaczenia, jak to działa i właśnie, że jednak są tak blisko nas fajne uczelnie, trochę uspokaja - mówi.

Strony porozumienia zobowiązują się do wspólnego realizowania projektów edukacyjnych i wzajemnej promocji.

