Pożar kamienicy w Radomiu. Zatrzymana 27-latka, policja szuka jej wspólnika Iwona Rodziewicz-Ornoch 30.06.2023 09:49 Policja ustaliła, kto podpalił kamienicę przy ulicy Reja w Radomiu. Zatrzymana w tej sprawie jest 27-latka, która usłyszała już zarzuty. Wciąż poszukiwany jest jej wspólnik.

Pożar kamienicy w Radomiu. Zatrzymana 27-latka, policja szuka jej wspólnika (autor: RDC)

27-latka z Radomia zatrzymana w sprawie spowodowania pożaru w kamienicy przy ul. Reja w Radomiu. Jej wspólnik jest wciąż poszukiwany. W ustaleniu sprawców pomógł policji monitoring.

- Udało się odtworzyć moment podłożenia ognia - mówi RDC rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska. - Okazało się, że pożar został zainicjowany przez dwie osoby. Byli to kobieta i mężczyzna. Osoby te zostały zidentyfikowane i została zatrzymana jedna z tych osób. Jest to 27-letnia mieszkanka Radomia - tłumaczy.





Kobieta usłyszała już zarzut spowodowania pożaru. Grozi jej do 10 lat więzienia.

Do pożaru kamienicy doszło w nocy z 5 na 6 czerwca. Mieszkańcy od początku informowali, że ktoś podpalił stojący przy kamienicy tapczan.

W wyniku pożaru cztery rodziny straciły dach nad głową. Do dzisiaj nie mogą wrócić do domów.

W sprawie 27-latki prokuratura skierowała do sądu wniosek o areszt tymczasowy, ale nie został on uwzględniony. Śledczy złożyli zażalenie.

Czytaj też: Pożar kamienic w Radomiu. Prokuratura wszczęła śledztwo