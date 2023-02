Polonez maturzystów z Radomia hitem internetu! Anna Orzeł 19.02.2023 13:37 Pracowali długo i ciężko. Choreografia była skomplikowana i trudna technicznie, ale wysiłek się opłacił. Maturzyści z Radomia studniówkowym polonezem podbili serca internautów. Na portalu YouTube ich taniec zobaczyło już ponad 340 tysięcy osób.

Polonez radomskiego "Kopernika" hitem internetu (autor: YT)

- To był piękny, przejmujący spektakl - mówi dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu, Agnieszka Ścieglińska. - No nie da się opowiedzieć, po prostu zaparło dech. Niesamowita duma, że oni to wszystko zapamiętali. takie akrobacje, które wykonali, to naprawdę było zjawiskowe. Ogromna radość, że ta ciężka praca dała taki efekt - dodaje.

Autorem układu jest radomski choreograf Michał Ankiewicz. Maturzyści z Kopernika powtórzą swój występ 2 maja w Łazienkach Królewskich w Warszawie podczas Dnia Flagi.

Zobacz występ maturzystów:

