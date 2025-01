Trudne warunki na ulicach Radomia i okolic. Wypadek z udziałem karetki, są ranni

Wypadek z udziałem karetki, potrąceni pieszy i rowerzysta - co najmniej do trzech wypadków doszło dziś o poranku w Radomiu i okolicach. W regionie panują trudne warunki drogowe - do godziny 19 obowiązuje alert II stopnia przed oblodzeniem. Policja apeluje o ostrożoność.