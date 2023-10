Kompletnie pijana wiozła autem niemowlę. Została zatrzymana przez emerytowanego policjanta Cyryl Skiba 19.10.2023 09:56 Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie miała 37-latka, która wiozła samochodem niespełna roczne dziecko. Dalszą jazdę nietrzeźwej matce uniemożliwił emerytowany policjant, który zwrócił uwagę na podejrzany styl jazdy kierującej audi.

Kompletnie pijana wiozła autem niemowlę. Została zatrzymana przez emerytowanego policjanta (autor: KMP Radom)

Do zdarzenia doszło we wtorek na trasie z Radomia do Zwolenia, w Kiedrzyniu. Były policjant zwrócił uwagę na audi i styl jazdy kierującego, który stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym.

– Szybko uniemożliwił dalszą jazdę, jak się okazało 37-letniej kierującej. Były oficer dyżurny radomskiej komendy wezwał na miejsce mundurowych. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kobiety i badanie alkomatem wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Jakby tego było mało, nieodpowiedzialna kobieta w aucie wiozła niespełna roczne dziecko – relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

37-latka będzie teraz odpowiadać przed sądem. Na razie za jazdę po pijaku grozi jej do 2 lat więzienia ale kwalifikacja prawna czynu może się jeszcze zmienić.

