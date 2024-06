Trujące opary przy Holszańskiej w Radomiu. Prokuratura umorzyła śledztwo

Śledztwo w głośnej sprawie zatrucia oparami z kanalizacji przy ulicy Holszańskiej w Radomiu umorzone. Rok temu z powodu toksycznych substancji jedna osoba trafiła do szpitala, lekarze musieli walczyć o jej życie. Przez rok śledczym nie udało się jednak ustalić, kto dokładnie doprowadził do tego, że do kanalizacji trafił duży zrzut ścieków przemysłowych.