Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów. Dziś w Radomiu rusza akcja Anna Orzeł 05.10.2023 12:09 W Radomiu rusza akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. W tym roku samorządowym programem objętych zostanie 2,5 tysiąca seniorów. Finansowany przez miasto projekt realizowany jest od dwudziestu lat.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów. Dziś w Radomiu rusza akcja (autor: pixabay)

Rusza coroczna akcja bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia w wieku powyżej 65 lat. Miasto kupiło 2,5 tysiąca dawek. Szczepienia będą prowadzone w dni powszednie, w godz. 14.00-17.00 w Punkcie Konsultacyjnym Szczepień w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Lekarskiej 4.

Ludzie starsi są mniej odporni i bardziej podatni na zachorowanie. Pogrypowe powikłania mogą być dla nich bardzo groźne - tłumaczy odpowiedzialna za szczepienia dr Stanisława Szcześniak-Mazur.

- To jest bardzo ciężka choroba z wysoką gorączką, która daje wiremię, czyli tak jakby sepsę wirusową w całym organizmie. Może dojść do zapalenia płuc, zapalenia mózgu, do zapalenia mięśnia sercowego i wtedy niestety jedynym ratunkiem jest przeszczep serca - mówi dr Stanisława Szcześniak-Mazur.



- Adresatami programu profilaktycznego są osoby po 65. roku życia - przypomina wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk. - Z dowodem osobistym senior przychodzi do punktu konsultacyjnego i wtedy może być zaszczepiony od godziny 14:00 do godziny 17:00. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla seniorów - tłumaczy.



Za realizację programu "Stop grypie!" Radom otrzymał tytuł Samorządowego Lidera. Nagrodę przyznała miastu Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

