„Twoje Mazowsze” z Bieżunia w Polskim Radiu RDC. Czym zaskoczy nas Piotr Łoś? RDC 19.10.2024 08:44 Kontynuujemy naszą podróż przez region – już dziś w audycji „Twoje Mazowsze” nasz niezastąpiony Piotr Łoś odwiedza Bieżuń. Porozmawiamy o postaci i twórczość Stefana Gołębiowskiego, zajrzymy do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu i przyjrzymy się miejscowym zabytkom. Zapraszamy od 10:00 do 14:00.

Twoje Mazowsze/zdjęcie ilustracyjne (autor: RDC)

W Polskim Radiu RDC wybraliśmy się dziś na północ regionu. W audycji „Twoje Mazowsze” zajrzeliśmy do Bieżunia.

Czym nas zaskoczy ta niewielka miejsko-wiejska gmina? To będzie sprawdzał nasz niezastąpiony Piotr Łoś.

— To przede wszystkim już 29. Konkurs Poetycki imienia Stefana Gołębiowskiego. Kim był Stefan Gołębiowski? To tamtejszy nauczyciel, polonista, poeta, twórca, ale przede wszystkim tłumacz, najbardziej znany z tego, że tłumaczył Horacego — mówi Łoś.

Porozmawiamy też z paniami z Brudnic nad Wkrą.

— Bardzo ciekawe rodzinne historie, taka opowieść miłosna, jak to zamożny młynarz spotkał zubożałą szlachciankę na moście, zakochali się w sobie, no i potomkowie do tej pory w brudnicach żyją. Ale pani domu jest także znaną grzybiarką — zachęca Łoś.

Będzie też o bieżuńskim „Wokulskim”.

— To taki człowiek był żyjący na przełomie XIX i XX wieku, który rozwinął sklep, lokalny sklep, właśnie tak jak Wokulski w Lalce. Mnóstwo jest interesujących historii w Bieżuniu. Powiemy także o tym, jak to niewielkie miasteczko rozwija się współcześnie — dodaje Łoś.

Zapraszamy w sobotę po godzinie 10:00.

Twoje Mazowsze w Bieżuniu

10.00 Andrzej Sztybor, burmistrz miasta i gminy Bieżuń

10.30 Jerzy Piotrowski, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu | Tomasz Nowicki, przewodnik po Domu Stefana Gołębiowskiego

11.00 Jerzy Piotrowski, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu | Zbigniew Dobrowolski, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, fotograf

11.30 Barbara Rogowska, nauczycielka, polonistka z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu, uczennica Stefana Gołębiowskiego | Karol Maklerski, uczeń VIII klasy szkoły Podstawowej w Sławęcinie

12.00 Sławomir Topolewski i Tadeusz Manista z Żuromińskiej Grupy Historycznej

12.30 Bartosz Grześkiewicz z Bieżunia, kolekcjoner i twórca budowli wykonanych z klocków Lego, stanowiących repliki znanych budynków/zabytków z Polski i Mazowsza

13.00 Elżbieta Leszczyńska i Zofia Leszczyńska Niziołek z Dworku nad Wkrą

