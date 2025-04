Zorza polarna dziś w nocy nad Polską. Gdzie można ją zobaczyć? RDC 16.04.2025 17:52 Zorza polarna znów nad Polską. Jest duża szansa na pojawienie się tego zjawiska dzisiejszej nocy. - Zorza powinna pojawić się tuż po zmierzchu i możemy jej próbować wypatrywać przede wszystkim poza obszarami miejskimi - powiedział popularyzator astronomii z portalu„Z głową w gwiazdach” Karol Wójcicki.

Zorza w okolicach Warszawy (autor: Joanna Tarkowska)

Dziś w nocy duża szansa na pojawienie się zorzy polarnej nad Polską. Popularyzator astronomii z portalu„Z głową w gwiazdach” Karol Wójcicki powiedział, że sprzyja temu sytuacja meteorologiczna:

- Kilka dni temu na Słońcu doszło do oderwania się dwóch tzw. słonecznych filamentów, czyli jęzorów plazmy, które powędrowały w głąb Układu Słonecznego, centralnie w stronę Ziemi. Wydaje się, że one się po drodze połączyły w jedną całość i uderzyło to wszystko wczoraj wieczorem. Natomiast efekty tego uderzenia wciąż możemy obserwować i od kilku godzin mamy naprawdę bardzo dobre warunki do wystąpienia zorzy polarnej - wyjaśnił.

Gdzie obserwować zorzę polarną?

Jak dodał Karol Wójcicki, im dalej na północ, tym lepsze warunki do obserwacji.

- Zorza powinna pojawić się tuż po zmierzchu i możemy jej próbować wypatrywać przede wszystkim poza obszarami miejskimi, pod w miarę ciemnym niebem, najlepiej wyruszając na północ od miasta, tak żebyśmy kierunek północny, gdzie będziemy prowadzili większość obserwacji, mieli bez żadnych dodatkowych źródeł światła, które mogłyby nam stworzyć łunę utrudniającą zobaczenie tego zjawiska - wskazał.

Wcześniej zorze były widoczne nad Polską w styczniu oraz jesienią ubiegłego roku.

