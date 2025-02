Przestawimy zegarki do przodu. Kiedy zmiana czasu? [SPRAWDŹ]

Po pięciu miesiącach czasu zimowego ponownie przejdziemy na czas letni. Stanie się to w ostatni weekend przyszłego miesiąca. W nocy z 29 na 30 marca przesuniemy wskazówki zegarów o godzinę do przodu, z 2:00 na 3:00. Oznacza to, że będziemy spać o godzinę krócej, ale wieczory staną się dłuższe i jaśniejsze.