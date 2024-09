Kiedy zmiana czasu z letniego na zimowy? [SPRAWDŹ] RDC 23.09.2024 09:22 Za ponad miesiąc, 27 października, nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Spać będziemy o godzinę dłużej - zegarki przestawimy z godziny 3:00 na 2:00. Czy to już ostatnia zmiana czasu w Polsce?

Zmiana czasu (autor: Pixabay)

27 października nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Eksperci podkreślają, że czas zimowy, że to okres, w którym szczególnie należy zadbać o swoje zdrowie psychiczne.

Psycholog Irena Wielowiejska-Comi zaznacza, że na gorsze samopoczucie wpływa na przykład mniejsza ilość światła słonecznego w ciągu dnia.

— Taką przebadaną przez neurofizjologów rzeczywistością jest to, ze zimą rzeczywiście zapadamy w coś podobnego do snu zimowego, czyli jesteśmy mniej aktywni, bardziej się chowamy pod ciepłym kocykiem z ciepłym piciem. Dłużej jesteśmy bierni, raczej coś oglądamy, czytamy, niż jesteśmy aktywni, ponieważ słońce daje nam mnóstwo energii, a zimą tego słońca jest niedosyt — tłumaczy psycholog.

Kontakty międzyludzkie i nastawienie

Psycholog dodaje, że pomóc może zwykła rozmowa.

— Jak się rozmawia, to napięcie się zmniejsza. Należy patrzeć na korzyści, na przykład co będzie fajnego się działo zimą. Należy nastawić się na kontakty międzyludzkie, bo one zawsze łagodzą obyczaje — zaznacza psycholog.

W związku ze zmianą czasu należy przesunąć zegarki o godzinę do tyłu, z godziny 3:00 na godzinę 2:00.

Czy cofniemy zegarki po raz ostatni?

Od kilku lat Unia Europejska pracuje nad zmianą legislacyjną znoszącą przestawianie zegarków na terenie państw członkowskich UE. Europosłowie chcieli, by zmiana czasu odbyła się po raz ostatni w 2021 roku. Prace nad uchwaleniem takiej dyrektywy przerwała pandemia koronawirusa.

Zmiany czasu znane są od lat. Główną przyczyną wprowadzania czasu letniego podczas II wojny światowej była oszczędność energii i nafty. Obecnie to oszczędność prądu i wydajniejsze korzystanie ze światła słonecznego. Zmiany czasu w Polsce znane są od XX-lecia międzywojennego. Od lat siedemdziesiątych poprzedniego wieku stosowane są nieprzerwanie

Wielu lekarzy i naukowców kwestionuje korzyści wynikające ze zmiany czasu. Jak podkreślają, ludzie funkcjonują według zegara biologicznego, a przestawianie zegarków narusza ten naturalny rytm. Następuje rozchwianie cyklu dnia i nocy. To zaś wpływa na nasz mózg. Powoduje bezsenność i zmęczenie. Udowodniono też, że wpływa na nawroty padaczki u osób, które na nią chorują.

Powrót do czasu letniego zwyczajowo następuje w ostatnią niedzielę marca. Przestawiamy wówczas zegarki o jedną godzinę do przodu, czyli z 2 w nocy na 3.

