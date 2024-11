Sławomir Ćwik w RDC: Zbigniew Ziobro stawia się ponad prawem Adam Abramiuk 04.11.2024 21:52 Zbigniew Ziobro stawia się ponad prawem — mówił w Polskim Radiu RDC Sławomir Ćwik. Poseł Polski 2050 i wiceprzewodniczący komisji ds. Pegasusa komentował dzisiejszą nieusprawiedliwioną nieobecność byłego ministra sprawiedliwości na posiedzeniu. Jest do niej wzywany jako świadek. To już czwarty raz, kiedy Zbigniew Ziobro uniknął spotkania z komisją. Dziś zapadła decyzja o wniosku o uchylenie mu immunitetu i doprowadzeniu go na przesłuchanie.

W poniedziałek komisja śledcza ds. Pegasusa planowała przesłuchać byłego szefa MS, jednak ten nie stawił się na posiedzeniu i nie usprawiedliwił swojej nieobecności.

Poseł Polski 2050 i wiceprzewodniczący komisji ds. Pegasusa Sławomir Ćwik skomentował na antenie Polskiego Radia RDC dzisiejszą nieobecność Zbigniewa Ziobry na posiedzeniu.

Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) podkreśliła, że do tej pory Zbigniew Ziobro otrzymał cztery wezwania na przesłuchanie. Sroka przypomniała, że b. szef MS dwa razy usprawiedliwił swoją nieobecność, przekazując stosowane zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego, związane z chorobą nowotworową.

Następnie komisja zwróciła się do Prokuratury Krajowej o powołanie biegłego lekarza sądowego, celem zbadania stanu zdrowia Ziobry. Z opinii wydanej przez biegłego wynikało, że świadek może stawić się na przesłuchaniu, w związku z czym komisja wezwała go na 14 października. Wówczas Ziobro ponownie nie pojawił się na posiedzeniu i nie usprawiedliwił nieobecności.

Poniedziałkowe posiedzenie jest już drugim po uzyskaniu opinii biegłego, na które świadek się nie stawił. W związku z tym, na wniosek Sroki, komisja zdecydowała, że wystąpi do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o nałożenie na Ziobrę kary porządkowej za nieusprawiedliwione niestawiennictwo oraz z wnioskiem o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie go na przesłuchanie.

Zdaniem Ćwika „Zbigniew Ziobro stawia się ponad prawem”.

— Uważa, że prawo go nie dotyczy, uporczywie nie stawia się na komisji. Mało tego, w ostatnim wpisie na portalu X wręcz pokazał, że wie o tym, że jest posiedzenie, natomiast stwierdził, że on komisji nie uznaje. Mało tego, jeszcze zagroził członkom komisji odpowiedzialnością za to, że śmie wzywać go przed swoje oblicze — mówił Ćwik.

W miniony czwartek Zbigniew Ziobro zamieścił na swoim profilu na portalu X zdjęcie wezwania przed komisję. „Ta kartka byłaby nawet zabawna, a jej autorzy niezłymi dowcipnisiami, gdyby nie to, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego posłowie tej „niby komisji” popełnili właśnie przestępstwo m.in. z art. 231 Kodeksu karnego” — skomentował.

Zbigniew Ziobro swoją nieobecność tłumaczy wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który we wrześniu orzekł, że komisja została powołana niezgodnie z prawem. Ćwik podkreślił, że trzeba poczekać na decyzję sądu.

— W sytuacji, jeżeli to niestawiennictwo jest uporczywe, a to ma miejsce w przypadku Zbigniewa Ziobry, to wówczas sąd ma prawo taką osobę zarządzić, jej zatrzymanie i doprowadzenie na potrzeby przesłuchania, a w sytuacji, jeżeli grozi to paraliżem pracy, sąd może także orzec zastosowanie 30-dniowego aresztu — podkreślał Ćwik.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r.

Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

