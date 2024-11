W tym roku jeszcze dwie niedziele handlowe. Kiedy wypadają? RDC 24.11.2024 10:39 W przyszłym miesiącu będzie większa szansa na zrobienie zakupów w weekendy. Zgodnie z przepisami - w grudniu będą obowiązywać aż dwie niedziele handlowe. Zakupy będzie można zrobić przed Świętami Bożego Narodzenia.

Kiedy niedziela handlowa? (autor: Pexels/Zdjęcie ilustracyjne)

Zgodnie z obowiązującą ustawą w roku obowiązuje 7 niedziel handlowych z czego dwie z nich - w grudniu. To dwie kolejne poprzedzające Boże Narodzenie. Czyli - zgodnie z kalendarzem będą to 15 i 22 grudnia. To pozwoli na sprawniejsze przygotowanie zakupów przed świętami. Szczególnie w kontekście prac nad wolnymi Wigiliami. Część posłów chce je wprowadzić jeszcze w tym roku, a to oznacza, że we wtorek 24 grudnia nie będzie można zrobić zakupów.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Kto może prowadzić handel?

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

Czytaj też: Znamy laureatów XXV edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego