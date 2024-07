J. Kaszyński o nowej ustawie medialnej: Abonament systemowo „nie działa” Cyryl Skiba 04.07.2024 11:42 W „Poranku RDC” – prezes i redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher oraz doradca zarządu PR Juliusz Kaszyński – mówili o założeniach nowej ustawy medialnej. Jednym z planowanych w niej zapisów jest likwidacja abonamentu RTV. – Obywatele nie płacą abonamentu, a państwo próbuje na różne sposoby łatać tę dziurę poprzez rekompensaty – powiedział Kaszyński.

Juliusz Kaszyński (autor: RDC)

Jesienią ma się odbyć debata publiczna wokół założeń nowej ustawy medialnej. Jednym z planowanych zapisów jest likwidacja abonamentu RTV na rzecz stabilnego finansowanie z budżetu państwa.

W porannej rozmowie Radia dla Ciebie doradca zarządu Polskiego Radia Juliusz Kaszyński zauważył, dlaczego finansowanie mediów z abonamentu nie zdaje egzaminu.

– Obywatele nie płacą abonamentu, a państwo próbuje na różne sposoby łatać tę dziurę poprzez rekompensaty. Jak media publiczne czy jakakolwiek firma mają funkcjonować, planować swój program, jeśli nie wiedzą, ile mają, ile mogą mieć i ile będą mieć. Stałe, stabilne i pewne finansowanie jest konieczne i powinno być uregulowane lata temu. To jest zadanie polityków. Do tej pory była jakaś prowizorka – powiedział Kaszyński.

Innym zapisem nowej ustawy jest likwidacja Rady Mediów Narodowych oraz zwiększenie liczby członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizyjnej z pięciu do dziewięciu.

– Nie mamy złudzeń, po co powstała Rada Mediów Narodowych. Chodziło o to, by odebrać Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji możliwość wyboru szefów mediów publicznych. Kadencja w KRRiT miała trwać dwa lata. To był powód polityczny, żeby jak najszybciej przejąć media publiczne. Po co? Widzieliśmy to przez osiem lat, po to, żeby robić partyjną propagandę – mówił.

Z kolei prezes Polskiego Radia przypomniał, że w założeniach nowej ustawy medialnej nie ma już mowy o połączeniu radia z telewizją.

– To, czego nie ma w tej ustawie, a były takie pomysły, to połączenie Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia z oddziałami Telewizji Polskiej. Dla radia regionalnego to byłaby śmierć. Cieszy mnie, że tego pomysłu już nie ma, choć odnoszę wrażenie, że on cały czas jest na stole ekspertów związanych z telewizją – powiedział Paweł Majcher.

Społeczne konsultacje nad nową ustawą medialną mają potrwać trzy miesiące. „W październiku zostanie opublikowany raport z konsultacji. Pod koniec roku projekt ustawy zostanie skierowany do konsultacji publicznych i międzyresortowych” – zapowiedziało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nowa ustawa medialna ma wejść w życie w przyszłym roku. Władze Polskiego Radia liczą, że uda się ją podpisać po wyborach prezydenckich.

