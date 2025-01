Szefowa KPRP: prezydent podpisał ustawę budżetową i przesłał część przepisów do TK

Prezydent Andrzej Duda podpisał budżet na 2025 r. oraz przesłał część przepisów do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej — poinformowała w piątek szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka. Zgodnie z Konstytucją, jeśli prezydent skieruje ustawę budżetową do TK, to Trybunał ma dwa miesiące od chwili otrzymania wniosku na wydanie orzeczenia w tej sprawie.