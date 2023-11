Uciekł z prywatnej posesji. Trwają poszukiwania kangura miniatury Alicja Śmiecińska 08.11.2023 18:51 Pod koniec października z prywatnej posesji w powiecie działdowskim uciekł kangur. Zwierzę widziane było we wtorek w miejscowości Bryńsk koło Lidzbarka. W tropieniu kangura pomagają okoliczni mieszkańcy oraz strażacy ochotnicy.

Trwają poszukiwania kangura miniatury, który uciekł z prywatnej posesji w powiecie działdowskim (autor: Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Przytul Psisko)

Trwają poszukiwania kangura. Zwierzę uciekło z prywatnej posesji w powiecie działdowskim. W tropieniu pomagają okoliczni mieszkańcy oraz strażacy ochotnicy. Wczoraj widziany był w miejscowości Bryńsk koło Lidzbarka.

Jak informuje Izabela Malinowska ze Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt „Przytul Psisko”, jest to kangur miniaturka, który jest bardzo płochliwy.

– To jest taki malutki kilkunastokilogramowy kangur. Jest wielkości psa. Jest to zwierzę nieoswojone zupełnie, na pewno przerażone. One zazwyczaj się bronią ucieczką, to nie są agresywne zwierzęta.

Jak dodaje Malinowska, jeśli spotkamy zwierzę, to najlepiej jest je zwabić na ogrodzony teren.

– Najważniejsze jest to, żeby go zlokalizować. Jeżeli jest taka możliwość, to udostępnić mu swoje ogrodzone podwórko, żeby mógł wejść i żeby można było go tam zabezpieczyć. Na pewno nie gonić, bo on się przestraszy i zmieni znów swoje położenie — mówi Malinowska.

Osoba, która zobaczy kangura proszona jest o kontakt z powiatowym weterynarzem lub stowarzyszeniem Przytul Psisko.

