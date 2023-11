Nowe zaplecze sportowe na stadionie w Ciechanowie otwarte Alicja Śmiecińska 04.11.2023 11:44 Będą lepsze warunki do trenowania w Ciechanowie. Dziś otwarcie nowego zaplecza sportowego dla zawodników, trenerów i klubów sportowych. Budynek mieści się przy stadionie miejskim przy ul 3 Maja. Wydarzeniu towarzyszą rozgrywki piłkarskie.

- To nowoczesny obiekt wybudowany dla zawodników, trenerów i klubów - mówi prezydent Ciechanowa, Krzysztof Kosiński. - Oddajemy zawodnikom do dyspozycji nowoczesne zaplecze, które będzie im służyło każdego dnia. Będzie też wizytówką dla miasta podczas zawodów piłkarskich czy lekkoatletycznych. Podniesie rangę imprez sportowych, które organizujemy i zapewni komfortowe warunki treningu i pracy - podkreśla.

W obiekcie znalazły się szatnie, siłownia, zaplecze sanitarne oraz część administracyjno- biurowa.

- Całość jest dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - informuje dyrektor ciechanowskiego MOSiR-u, Jerzy Omieciński. - W części parterowej mieszczą się cztery meczowe szatnie. W dolnej kondygnacji jest siłownia i toalety. W górnej części znajdują się pomieszczenia dla ciechanowskich klubów sportowych. Sala konferencyjna będzie służyła do spotkań zarządów czy do różnych konferencji przedmeczowych - dodaje.

Otwarciu towarzyszą dziś mecze ciechanowskich szkółek piłkarskich drużyn mieszanych.

- Bierze w nich udział 60 zawodników szkółek piłkarskich - mówi Omieciński. - Turniej dla młodych adeptów piłki nożnej. Turniej ma na celu nie rywalizację, bo tą prowadzą w ramach meczów ligowych, a w formie takiej zabawy, żeby dobrze spędzić czas - wyjaśnia.

Inwestycja kosztowała ponad 8 mln zł.

Źródło: RDC Autor: Alicja Śmiecińska/AA