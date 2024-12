Jak pomóc zwierzętom w sylwestrową noc? Behawiorysta: przede wszystkim bądźmy wsparciem Olga Kwaśniewska 31.12.2024 18:41 Sylwestrowa noc może być trudna dla naszych pupili. Psy, które boją się głośnych wybuchów petard i fajerwerków czy błyskających świateł, mogą zerwać się ze smyczy i uciec. W noc sylwestrową wolontariusze będą szukali zbłąkanych zwierząt zarówno w Warszawie jak i na terenie gmin ościennych. Sylwestrowy Patrol Animalsów pomoże zwierzętom przestraszonym wybuchami petard i fajerwerków.

Jak pomóc zwierzętom w sylwestra? (autor: Pexels)

Dziś najgłośniejszy dzień w roku, często najtrudniejszy do przetrwania dla zwierząt. Głośne eksplozje hałas oraz tłumy mogą powodować u nich niepokój. Szczególnie wrażliwe w tym czasie są psie uszy.

Posłuchaj | Na psa urok | Jak pomóc psu w Sylwestra?

Behawiorysta psów Karol Kosiorowski podkreślił, że ponosimy odpowiedzialność za nasze czworonogi, więc nie powinniśmy ich zostawiać na pastwę losu.

— Możemy puścić muzykę w tle, tak żeby w domu były inne dźwięki, a nie tylko huk petard za oknem. Dajmy psu możliwość schowania się. Może wejść pod biurko, może wejść pod łóżko. Psy niektóre chowają się w łazience, bo tam jest po prostu bezpieczniej. Bądźmy przy psie, bądźmy dla niego wsparciem — powiedział Kosiorowski.

Jak dodał Kosiorowski, psa można oswajać z głośnymi dźwiękami, są na to metody.

— Możemy w tle puścić takie wystrzały dosyć cicho, zobaczyć, jak pies na to reaguje, później stopniowo zwiększać bodziec, ale tak, żeby pies nie stresował się, żeby ten hałas nie wywoływał u niego tych złych emocji i nagradzać za dobre zachowanie. On po prostu się trochę osłucha — wyjaśnił Kosiorowski.

Z roku na rok coraz więcej osób rezygnuje z puszczania fajerwerków, właśnie ze względu na zwierzęta.

Sylwestrowy Patrol Animalsów

W noc sylwestrową wolontariusze będą szukali zbłąkanych zwierząt zarówno w Warszawie i na terenie gmin ościennych. Sylwestrowy Patrol Animalsów pomoże zwierzętom przestraszonym wybuchami petard i fajerwerków.

Sylwestrowy patrol tworzą wolontariusze z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals oddział w Warszawie i Służby Ratownictwa Specjalnego Animal Rescue. W akcję włączyło się stołeczne schronisko dla zwierząt Na Paluchu oraz Ekopatrol Straży Miejskiej.

— Robimy tak naprawdę to, co robimy zawsze, czyli pomagamy zwierzętom zbłąkanym czy potrąconym, ale kładziemy większy nacisk na naszą obecność w terenie — powiedział w rozmowie z PAP prezes SRS Animal Rescue Dawid Fabjański. Dodał, że w tym roku „animalsi” będą mieli w gotowości cztery samochody z obsadą minimalnie dwóch osób.

Fabjański wyjaśnił, że mniejszy problem z zagubionymi zwierzętami jest w Warszawie czy dużych miastach, które mają straż miejską i Ekopatrol, ale problem jest w gminach ościennych. — My pomagamy sprawdzić czip i szukamy właściciela, a także jeśli zwierzę jest ranne udzielamy mu pomocy i zawozimy do lecznicy — wyjaśnił.

Jak pomóc zwierzętom w sylwestra?

Zaznaczył, że jeszcze jest czas, jeśli np. pies się stresuje, iść do lekarza weterynarii po pomoc. Należy też pozwolić zwierzęciu schować się w miejscu, w którym chce, zasłonić okna i np. głośniej włączyć telewizor lub radio. Zwierzęta domowe są przyzwyczajone do tych dźwięków i nie zwrócą uwagi, że jest głośniej, a może to spowodować, że nie usłyszą wybuchów petard i fajerwerków. Z psami trzeba wyjść wcześniej. Podkreślił, że bardzo ważną rzeczą jest czipowanie zwierząt, a także wyposażanie ich w adresatki. Kluczową rzeczą jest też to, by czip był zarejestrowany, żeby dane były aktualne (szczególnie numer telefonu) i niezastrzeżone w bazie.

Zaapelował, by odpalać fajerwerki o północy w noc sylwestrową, a nie kilka godzin wcześniej czy później. — Będzie to trwać około 10 minut. To czas kiedy zwierzęta wytrzymają bez problemu — dodał.

W przypadku znalezienia zagubionego, rannego, przestraszonego zwierzaka należy skontaktować się z numerem interwencyjnym OTOZ723 300 200, numerem interwencyjnym ARP 792 112 222, numerem interwencyjnym schroniska Na Paluchu 22 846 02 36 w. 1 lub w granicach miasta ze strażą miejską 986.

Jeśli w gminie nie ma straży miejskiej, kontakty do lekarzy weterynarii, schronisk czy organizacji zajmujących się pomocą zwierzętom, mają komisariaty policji. Ewentualnie w sytuacji kryzysowej można dzwonić na numer alarmowy 112.

W Warszawie dyżur będzie trwał od godziny 18.00 (31 grudnia) do 3.00 rano (1 stycznia). Sylwestrowy patrol działa też przez cała noc w województwie pomorskim.

