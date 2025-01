Dziś po południu wyniki audytu śledztw prowadzonych za czasów PiS RDC 14.01.2025 09:23 O 14.00 w siedzibie Prokuratury Krajowej zostaną przedstawione wyniki audytu upolitycznionych śledztw prowadzonych w czasie, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Raport dotyczy 200 z 600 postępowań, które wziął pod lupę specjalny zespół śledczych pod przewodnictwem prokurator Katarzyny Kwiatkowskiej. W wielu z nich stwierdzono szereg nieprawidłowości.

Prokurator generalny Adam Bodnar (autor: Ministerstwo Sprawiedliwość/X)

O 14.00 w siedzibie Prokuratury Krajowej zostaną przedstawione wyniki audytu upolitycznionych śledztw prowadzonych w czasie, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Prokurator generalny Adam Bodnar zapowiedział, że podczas konferencji zostaną ujawnione mechanizmy nadużywania władzy stosowane tak, aby sprawy nie zostały należycie wyjaśnione. „Są różne metody: przesuwanie spraw między różnymi jednostkami prokuratury byleby tylko zyskać na czasie, umorzenia bezpodstawne i nieuwzględnianie argumentów zażaleń, zmiana referentów, niekończące się pozyskiwanie opinii biegłych” - wyliczał Adam Bodnar.

Zastrzeżenia dotyczą między innymi sprawy dwóch wież, willi Kwaśniewskich, nocnego wejścia do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO oraz wypadku z udziałem byłej premier Beaty Szydło.

Minister sprawiedliwości podkreślił, że raport ma być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji wobec odpowiedzialnych za ujawnione nieprawidłowości. „Jedną z konkluzji tego raportu będą bardzo konkretne wnioski dotyczące postępowań karnych i dyscyplinarnych w stosunku do prokuratorów, którzy według wyników tego audytu, będą mogli być uznani jako osoby podejrzewane o to, że przyczyniły się do tych niegodnych praktyk” - wyjaśnił Adam Bodnar.

W lutym ma być gotowy raport końcowy.

Czytaj też: Premier: Bezpieczeństwo na Bałtyku musi być wzmocnione