Dziś rozpocznie się czterodniowe posiedzenie Sejmu. Nad czym będą trwały prace? RDC 25.09.2024 04:24 Sejm dzisiaj rozpocznie czterodniowe posiedzenie; wysłucha informacji rządu nt. powodzi oraz zajmie się projektem specustawy powodziowej. Izba ma też pracować nad projektem o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz nad przepisami wspierającymi przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy WOT.

Sejm (autor: Sejm RP)

Posiedzenie Sejmu rozpocznie się w środę, posłowie będą pracować również w czwartek i piątek oraz w następny wtorek, 1 października.

Głównym punktem środowych obrad będzie wieczorna, zaplanowana na 3,5 godziny, informacja prezesa Rady Ministrów i członków rządu nt. powodzi w południowo-zachodniej Polsce.

Przewidziano 15 minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe w imieniu kół. Informacja ta - będąca ostatnim punktem środowych obrad - ma się rozpocząć o 18.15 i potrwać do 21.45.

Co z usuwaniem skutków powodzi?

Natomiast w czwartek, po południu posłowie mają rozpocząć prace nad projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Projekt przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Projekt wprowadza szereg rozwiązań ułatwiających powodzianom radzenie sobie z jej skutkami.

Jednym z rozwiązań, które znalazło się w projekcie specustawy dotyczy wsparcia dla kredytobiorców. "Poszkodowani w powodzi, którzy posiadają kredyt mieszkaniowy i utracili – choćby czasowo – możliwość korzystania z domu lub mieszkania, będą mogli skorzystać z bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Poprzez fundusz państwo spłaci raty kredytu za okres 12 miesięcy" - wyjaśniono.

Kolejnym jest pakiet wsparcia związanego z mieszkalnictwem. Jak poinformowano, z Funduszu Dopłat zostanie udzielone bezzwrotne finansowe wsparcie dla osób, które ucierpiały na skutek powodzi. Pieniądze będzie można przeznaczyć na: tworzenie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – w wysokości 100 proc. kosztów przedsięwzięcia; remont zamieszkanych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – w wysokości 70 lub 100 proc. kosztów przedsięwzięcia; remont lub przebudowę istniejącego zasobu mieszkaniowego, który jest własnością spółki gminnej albo społecznej inicjatywy mieszkaniowej i został utworzony z udziałem środków Funduszu Dopłat lub w ramach rządowego programu preferencyjnych kredytów dla inwestorów społecznego budownictwa czynszowego – w wysokości 70 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Jak podano w rządowym komunikacie, projekt ustawy przewiduje także wsparcie dla rodziców i uczniów. Chodzi o zasiłek losowy (1000 zł), który będzie przeznaczony na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub uczniów i poniosły szkodę w wyniku powodzi oraz o dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy nie mogą pracować ze względu na zamknięcie np. żłobka lub nieobecność niani i muszą opiekować się dzieckiem.

Drugie czytanie projektu specustawy zaplanowano w dodatkowym dniu posiedzenia Sejmu, czyli we wtorek, 1 października.

Razem z rządową ustawą posłowie mają też pracować w czwartek nad projektem ustawy, autorstwa PiS, o szczególnych rozwiązaniach związanych ze wsparciem finansowym dla poszkodowanych przez powódź. Projekt zakłada wprowadzenie zasiłku celowego przyznawanego przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W czwartek wieczorem Sejm ma powołać specjalną komisję, która będzie zajmowała się projektami ustaw dotyczącymi walki ze skutkami powodzi. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział we wtorek, że będzie to komisja średnia, tzn. licząca 30 posłów. Argumentował, że potrzebna jest taka komisja, ponieważ obszerne projekty ustaw, które przygotowuje np. rząd, musiałyby tak naprawdę trafić do wszystkich sejmowych komisji.

Również w czwartek posłowie mają rozpocząć pracę nad rządowym projektem noweli ustawy w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy. Nowe rozwiązanie przewidują m.in. ulgi podatkowe dla pracodawców zatrudniających żołnierzy. Kwoty ulg uzależnione są od stażu pracownika w wojsku - gdy żołnierz pełni nieprzerwaną służbę od co najmniej roku, kwota ulgi wynosi 12000 zł i wzrasta wraz ze stażem aż do kwoty 24000 zł, gdy pracownik-żołnierz pełni nieprzerwaną służbę co najmniej 5 lat. Kwoty te mogą zostać dodatkowo powiększone, jeśli pracodawca należy do mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców, albo gdy zatrudnia ponad 5 żołnierzy. Drugie czytanie zaplanowano na wtorek, 1 października.

Czytanie projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

W piątek Sejm przystąpi do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Rada Ministrów przyjęła ten projekt, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, w połowie września. Na realizację nowych rozwiązań rząd będzie przeznaczać rocznie nie mniej niż 0,3 proc. PKB. W komunikacie KPRM wskazano, że rząd zamierza utworzyć system ochrony ludności, który będzie mógł się przekształcić w obronę cywilną. "Powstanie także m.in. system bezpiecznej łączności państwowej, który zapewni ciągłość funkcjonowania administracji oraz ochronę ludności w czasie pokoju i wojny" - czytamy.

Konstrukcja systemu ochrony ludności zostanie oparta m.in. o struktury: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Systemu Powiadamiania Ratunkowego, struktur zarządzania kryzysowego, podmiotów leczniczych oraz organizacji pozarządowych. Na system ochrony ludności składać się będą: organy administracji publicznej, podmioty wykonujące zadania ochrony ludności oraz zasoby ochrony ludności.

Jakie jeszcze prace?

We wtorek, 1 października Sejm rozpocznie prace nad przedstawionym przez prezydenta projektem ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto na tym posiedzeniu, posłowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Nowela ma na celu dostosowanie przepisów do zmienionego niedawno Regulaminu Sejmu w zakresie konsultacji społecznych.

Nowelizacja zakłada, że po wniesieniu projektu ustawy do Sejmu mogą zostać przeprowadzone na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, konsultacje społeczne tego projektu. Jak zapisano, konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag do projektu ustawy. Uwagi będą mogły być zgłoszone przez osobę fizyczną we własnym imieniu albo na rzecz osoby prawnej lub podmiotu innego niż osoba prawna. Według projektu, zgłoszenia uwag dokonuje się z wykorzystaniem usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra cyfryzacji po uwierzytelnieniu osoby zgłaszającej uwagi.

Posłowie mają przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku rejestracji w systemie SENT przewoźników spoza UE, którzy wykonują na terenie Polski przewóz do lub z państwa spoza UE na podstawie zezwolenia wymaganego przepisami umowy międzynarodowej.

Kolejny punkt obrad to przeprowadzenie drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką. Nowe przepisy pozwolą części przedsiębiorców skorzystać z tzw. kasowego PIT. Zgodnie z tą metodą przedsiębiorca będzie zaliczał przychody i koszty pod względem podatkowym w chwili uzyskania płatności, a nie w chwili wystawienia faktury. Metoda ta będzie miała zastosowanie wyłącznie do transakcji między przedsiębiorcami.

Sejm będzie też kontynuował prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o paszach, który zakłada przesunięcie o 5 lat, do 1 stycznia 2030 r., terminu wejścia w życie zakazu stosowania pasz GMO.

Posłowie mają też kontynuować pracę nad rządowymi projektami: nowelizacji niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej; noweli ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych; noweli ustawy o kołach gospodyń wiejskich oraz ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników; noweli ustawy o podatku od towarów i usług.

Sejm ma również rozpocząć prace nad projektem autorstwa PiS zmian w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie karnym. Propozycje zakładają zwiększenie ochrony prawnej żołnierzy, funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, których dobra zostały naruszone podczas wykonywania czynności lub zadań służbowych.

Sejm ma też pracować nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Zagłady Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na terenach okupowanej Polski podczas II wojny światowej.

