Szef MON o operacji „Feniks”: zaangażowanych będzie codziennie co najmniej 5 tys. żołnierzy

Do operacji „Feniks” wydzielono 26 tys. żołnierzy. Zaangażowanych w nią będzie codziennie co najmniej 5 tys. z nich — przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak poinformował, operacja ma trwać do końca roku, a jej koszt oszacowano na około 175 mln zł.