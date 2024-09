Były europoseł Ryszard C. i jego żona w prokuraturze. Mają usłyszeć zarzuty RDC 11.09.2024 22:55 Były europoseł PiS Ryszard C. oraz jego żona Emilia H. zostali zatrzymani i przewiezieni do katowickiego oddziału prokuratury krajowej. Mają usłyszeć zarzuty w związku z sprawą nieprawidłowości i podejrzeniem korupcji w prywatnej uczelni Collegium Humanum.

Ryszard C. przewieziony do prokuratury w Katowicach (autor: PAP/Michał Meissner)

Na warszawskim lotnisku agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego posła do Parlamentu Europejskiego Ryszarda C. W tym samym czasie w Warszawie została zatrzymana jego żona Emilia H. - informował w mediach społecznościowych rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

Polityk trafił do katowickiej prokuratury po 19-tej, jego żona dwie godziny później. Trwa ich przesłuchanie a w najbliższym czasie mają usłyszeć zarzuty.

Afera w Collegium Humanum

Prowadzone przez CBA oraz katowickich prokuratorów śledztwo, związane jest z nieprawidłowościami i podejrzeniem korupcji w prywatnej uczelni Collegium Humanum. Żona zatrzymanego polityka jest pracownicą tej uczelni. Szkoła miała oferować wybranym osobom możliwość zakupu dyplomu MBA, które pozwalają ubiegać się o stanowiska w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.

To nie jedyna sprawa, w której pojawia się nazwisko byłego europosła PiS. Ryszard C. usłyszał już prokuratorskie zarzuty w sprawie fałszowania swoich podróży do Brukseli.

Czytaj też: Były europoseł Ryszard C. i jego żona zatrzymani przez CBA. Chodzi o sprawę Collegium Humanum