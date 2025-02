„Na psa urok” w Polskim Radiu RDC. Harry i Goja szukają nowego domu RDC 09.02.2025 11:07 Kącik adopcyjny w Polskim Radiu RDC. W audycji „Na psa urok” razem z dziennikarzem i psim behawiorystą Karolem Kosiorowskim prezentujemy sylwetki psów, które szukają nowego domu. Podopieczni schroniska w Korabiewicach – Harry i Goja czekają na swoich nowych właścicieli.

Dziś w kąciku adopcyjnym Polskiego Radia RDC Harry i Goja, którzy mieszkają w jednym boksie w schronisku w Korabiewicach.

Harry nie jest już młodziakiem, urodził się w 2015 roku, ale energii mógłby mu pozazdrościć niejeden młodszy psiak. Na spacery rusza z ekscytacją, jakby odkrywał świat na nowo. Chociaż niezły z niego łasuch, zawsze – mając do wyboru smaczki lub tulenie się do człowieka – wybierze pieszczoty. Bo to niezwykle miły i przyjazny pies. Ma czarną, lśniącą i mięciutką sierść.

Goja z kolei to dzieciak, nie ma jeszcze dwóch lat. Dorasta w schronisku i praktycznie nie zna innego życia. Na początku jest nieco nieśmiała, do nowego człowieka podchodzi z lekką rezerwą, ale ciekawość zwycięża i Goja jest gotowa na przyjaźń. W czym więc tkwi problem? Może w tym, że Goja to taki zwykły kundelek. Na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżnia. Waży ok. 10 kg, jest średniej wielkości. Ale na pewno jest gdzieś ktoś, kto zauważy w niej piękno? Prawda?

Zarówno Harry i Goja dobrze dogadują się z innymi psami. Mogą zostać adoptowane razem, ale rozdzielenie nie będzie problemem. W schronisku to normalne, że psy mieszkają razem, ale większość trafia do innych domów.



Przyjedź do Schroniska w Korabiewicach poznać Harrego i Goję, na pewno któreś z nich podbije Twoje serce. Kontakt w sprawie adopcji: 519 615 975.

Zajrzyj też na profil schroniska na Facebooku. Znajdziesz tam posty o Harrym, Goi i innych psach z Korabek.