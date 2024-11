Wiceprzewodnicząca OZZ Pielęgniarek i Położnych: najbardziej nas boli nicnierobienie Adam Abramiuk 21.11.2024 20:32 Minister Leszczyna zapewniała na komisji zdrowia, że rozmawia z pielęgniarkami, ale tego kontaktu nie ma — mówiła w Polskim Radiu RDC wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Danuta Ronek. W „Magazynie Ekonomicznym” rozmawialiśmy o proteście pielęgniarek. Domagają się one zmian w systemie ochrony zdrowia.

Danuta Ronek (autor: RDC)

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych protestował we wtorek przed siedzibą KPRM, by przekonać premiera Donalda Tuska do obywatelskiego projektu ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Pielęgniarki podkreślały, że w resorcie zdrowia nie ma pełnego zrozumienia dla ich problemów.

Od 2023 roku w podkomisji sejmowej zamrożony jest projekt obywatelski ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Pielęgniarki żądają procedowania dokumentu.

Jak zaznaczyła na antenie Polskiego Radia RDC wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Danuta Ronek, minister Leszczyna zapewniała na komisji zdrowia, że rozmawia z pielęgniarkami, ale tego kontaktu nie ma.

— Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wielokrotnie wysyłał do pani minister prośbę o spotkanie, o rozmowy, o jakiś dialog. Pani minister się z nami komunikuje za pomocą mediów. Dlaczego nie powstał? No chyba dlatego, że tego dialogu w tej chwili kompletnie nie ma. Dlatego my już właściwie wyczerpaliśmy możliwość spotkania chyba z panią minister — mówiła Ronek.

Jak dodała, „nas najbardziej boli nicnierobienie”.

— Nam niekoniecznie zależy na spotkaniach, co na rozwiązaniu problemu. To jest dla nas najważniejsze, ale trzeba do tego znaleźć jakąś drogę. No a przede wszystkim obiecywanie w tak jasny sposób i zapewnienie, że będzie inaczej, a potem nicnierobienie, to nas najbardziej boli — podkreślała Ronek.

Średnia wieku pielęgniarek wynosi obecnie 55 lat i jest najwyższa w Europie.

