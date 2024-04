Polska otrzymała przelew od UE. Największy taki w historii naszego członkostwa RDC 15.04.2024 11:23 Polska otrzymała właśnie 27 mld zł z UE; to największy przelew z UE w historii naszego członkostwa w Unii – wynika z wpisu zamieszczonego w poniedziałek w mediach społecznościowych przez minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Siedziba Komisji Europejskiej (autor: EmDee, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

„27 mld zł – Do Polski wpłynął właśnie największy przelew z UE w historii naszego członkostwa. Bycie w Unii się opłaca, ale Unia to nie tylko pieniądze o czym zapomnieli nasi poprzednicy. Łączą nas wartości: demokracja, równe szanse, rządy prawa, wolności obywatelskie” – napisała w poniedziałek na profilu w serwisie X minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Przelane środki pochodzą z pierwszego wniosku o płatność z Krajowego Planu Obudowy. Jak informowała wcześniej minister Pełczyńska-Nałęcz m.in. w mediach społecznościowych, 5 kwietnia wniosek o płatność w kwocie 6,3 mld euro został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Minister funduszy zapowiadała, że środki powinny wpłynąć do Polski 15 kwietnia.

Na co miliardy od Unii?

Szefowa MFiPR dodała, środki te zostaną przeznaczone na szereg różnych inwestycji, m.in. na program „Czyste powietrze”, białe plamy w obszarze szerokopasmowego internetu, a także na inwestycje w remonty i nowe drogi na kolei, żłobki.

– To są nasze plany na inwestowanie środków z KPO do końca czerwca. Następną płatność chcielibyśmy, i planujemy, otrzymać do końca tego roku, i to – według naszych planów – będzie płatność z drugiego i trzeciego wniosku o płatność – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

