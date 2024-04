Podrożeją nieruchomości? Ekonomiści w RDC o projekcie „Mieszkanie na start” Adam Abramiuk 11.04.2024 21:58 „Mieszkanie na start” może przyczynić się do wzrostu cen na rynku nieruchomości? Ekonomiści w Radiu dla Ciebie komentowali projekt ustawy o nowym programie kredytowym. Ma on zastąpić dotychczasowy „Bezpieczny kredyt 2 proc.”.

Program "Mieszkanie na start" może przyczynić się do wzrostu cen na rynku nieruchomości? (autor: pexels)

Nowy program kredytowy „Mieszkania na start” ma zastąpić dotychczasowy „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Według założeń mają to być tanie kredyty mieszkaniowe z oprocentowaniem od zera do 1,5 proc.

Jeżeli będzie więcej chętnych, ale nie będzie więcej mieszkań, to ceny wzrosną? Na ten temat dyskutowali komentatorzy ekonomiczni na antenie Radia dla Ciebie.

W „Magazynie Ekonomicznym RDC” dr hab. Stanisław Cichocki z Uniwersytetu Warszawskiego podkreślał, że zanim się wprowadzi taki program to potrzeba pogłębionych analiz, modeli, jakie będą zachowania na rynku.

— Chcemy zwiększyć popyt i tłumaczymy to tak — ułatwiajmy dostęp do mieszkań, dla osób, które nie są w stanie uzyskać tego kredytu na rynku. Potem się okazuje, że ten kredyt i tak im nie daje dużo, bo ceny zaczynają rosnąc, więc było im trudno kupić mieszkanie, a teraz mimo to, wciąż jest im trudno — mówił dr hab. Cichocki.

Sergiej Druczin z Akademii Leona Koźmińskiego zaznaczył, że program zakłada, że nie przyczyni się do wzrostu cen, choć jest to raczej mało prawdopodobne.

— Wiadomo, że te tańsze kredyty przyczynią się do wzrostu popytu, ale z jednej strony, przez te pierwsze dwa miesiące, jak spojrzymy na dane GUS-u, odnośnie budownictwa mieszkaniowego, to rosną udzielone pozwolenia na budowę. Rośnie też ilość rozpoczętych budów, więc załóżmy, że ta podaż też gdzieś rośnie. Modelowo, to istnieje jakaś szansa, że gdzieś tam się wyrówna podaż z popytem — dodał Druczin.

Kredyty z nowego programu „Mieszkania na start” mają być dostępne do końca 2027. Według szacunków sięgnie po nie 185 tys. osób.

