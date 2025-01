Polak, jeden z najbardziej poszukiwanych zbiegów w Europie, aresztowany w Holandii

Holenderska policja aresztowała obywatela Polski - jednego z najbardziej poszukiwanych zbiegów w Europie - poinformował w piątek Europol. Zatrzymania dokonano we współpracy z polskimi służbami, na podstawie wskazówki przesłanej za pośrednictwem strony internetowej EU Most Wanted. Jest podejrzany o udział w śmiertelnym pobiciu, do którego doszło w Polsce w grudniu 2021 roku. Był też wcześniej prawomocnie skazany za inne przestępstwa.