PKW: frekwencja na godz. 17:00 wyniosła 33,17 proc. Wybory bez większych incydentów 21.04.2024 20:01 Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych, według stanu na godz. 17, wyniosła 33,17 proc. - poinformował w niedzielę przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Dodał, że najwyższą frekwencję odnotowano w woj. lubelskim, a najniższą w woj. dolnośląskim.

II tura wyborów samorządowych (autor: PAP/Piotr Nowak)

Marciniak przekazał, że według stanu na godz. 17, liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców, w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 12 mln 17 tys. 272 osoby. Podkreślił, że PKW otrzymała dane ze wszystkich komisji obwodowych.

Podał, że wydano karty do głosowania 3 mln 986 tys. 285 osobom uprawnionym, co stanowi 33,17 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w wyborach.

Przewodniczący PKW przekazał, że najwyższą frekwencję na godz. 17 odnotowano w województwach: lubelskim - 37,50 proc., świętokrzyskim - 35,85 proc. i mazowieckim - 35,32 proc.

Natomiast najniższa frekwencja była w województwach: dolnośląskim - 29,51 proc., śląskim 31,13 proc. i opolskim 31,59 proc.

Bez większych incydentów

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak ocenił w niedzielę, że II tura wyborów samorządowych przebiega w bardzo spokojnej atmosferze. W ciągu ostatnich godzin - jak wynika z danych PKW - nie doszło do przestępstw, odnotowano 25 wykroczeń.

O aktualnych danych dotyczących odbywającej się w niedzielę w kraju II tury wyborów samorządowych PKW poinformowała na konferencji prasowej po godz. 18.30.

- Jeśli chodzi o przestępstwa i wykroczenia, to od ostatniego meldunku, czyli danych na godz. 10, nie odnotowano żadnych popełnionych przestępstw, ani z Kodeksu karnego, ani Kodeksu wyborczego. Odnotowano natomiast 25 wykroczeń, z czego aż 22 z art. 498 Kodeksu wyborczego, czyli naruszenia ciszy wyborczej - powiedział zastępca przewodniczącego PKW sędzia Wojciech Sych. Jak poinformował - "łącznie od początku odnotowano 106 przestępstw i wykroczeń".

- Godne odnotowania jest jedno ze zdarzeń, do którego doszło w woj. podlaskim. W pewnej gminie pojawiła się informacja, że aktualny wójt, który kandyduje na kolejną kadencję, razem ze swoim zastępcą, dowożą wyborców prywatnymi samochodami do głosowania - zaznaczył sędzia Sych.

Jak zrelacjonował, inny z kandydatów w tej gminie w związku z tym "postanowił podjąć interwencję i zatrzymał samochód, ale ponieważ tamten nie chciał się zatrzymać, to kilkadziesiąt metrów jechał na masce". Według informacji PKW kandydat zatrzymujący auto trafił na SOR, zaś kierowcy samochodu policja zatrzymała prawo jazdy i podjęła czynności w sprawie.

