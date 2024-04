PKW: frekwencja w południe 12,93 proc. Jest niższa niż w pierwszej turze wyborów 21.04.2024 13:42 Państwowa Komisja Wyborcza podała dane frekwencji w drugiej turze wyborów samorządowych na godzinę 12:00. Do tej pory do urn poszło 12,93 proc. uprawnionych do głosowania. Na Mazowszu zagłosowało 13,92 proc. W I turze wyborów o tej godzinie w kraju frekwencja wynosiła 16,52 proc.

PKW podała frekwencję na godz. 12:00 (autor: PAP/Piotr Nowak)

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przekazał, że według stanu na godz. 12, liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców, w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 12 mln 17 tys. 627 osób.

Podał, że wydano karty do głosowania 1 mln 554 tys. 381 osobom uprawnionym, co stanowi 12,93 proc. w stosunku do liczby os. uprawnionych do udziału w wyborach.

Przewodniczący PKW przekazał, że najwyższą frekwencję na godz. 12 odnotowano w woj. podlaskim (15,83 proc.), woj. lubelskim (15,41 proc.), woj. podkarpackim (14,89 proc.). Natomiast najniższą - w woj. dolnośląskim (10,64 proc.), woj. opolskim (11,92 proc.) i woj. śląskim (11,97 proc).

Poinformował też, że w stosunku do liczby uprawnionych, najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, gdzie frekwencja wyniosła 7,64 proc. Z kolei najwyższa frekwencja była w gminie Odrzywół, powiat przysuski, województwo mazowieckie, gdzie sięgnęła ona 28,05 proc.

O godz. 7 w niedzielę, 21 kwietnia rozpoczęła się druga tura wyborów samorządowych. Wybranych ma zostać 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów. Ponowne głosowanie odbywa się m.in. w 60 miastach prezydenckich, w tym w dziewięciu wojewódzkich.

Incydenty, także na Mazowszu

Marciniak podkreślił, że druga tura wyborów samorządowych przebiega w spokojnej atmosferze, odnotowano do tej pory 82 zdarzenia.

Jak podał przewodniczący PKW, w jednej z komisji w woj. mazowieckim przewodnicząca powiadomiła, że członkini komisji jest prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Po zbadaniu okazało się, że miała 0,83 miligrama alkoholu na litr wydychanego powietrza. - Decyzją przewodniczącej komisji wyborczej została odwołana z prac komisji - powiedział sędzia.

Poinformował też o dotąd jedynej zatrzymanej w związku z wyborami osobie - w woj. pomorskim przewodnicząca powiadomiła o godz. 7.30 o zakłócaniu pracy przez jednego z członków komisji. - Badanie wykazało 0,04 miligrama na litr wydychanego powietrza, ale policja zdecydowała się również na pobranie od mężczyzny krwi do badań, by sprawdzić, czy nie jest pod wpływem narkotyków - wyjaśnił sędzia Marciniak. - Ta osoba została jako jedyna zatrzymana - dodał.

Kiedy wyniki?

Przewodniczący PKW dopytywany, kiedy mogą zostać ogłoszone ostateczne, zbiorcze wyniki wyborów, odparł, że poniedziałek jest realnym terminem. - To jest kwestia tylko określenia godziny. Mam nadzieję, że to będzie do południa - powiedział Marciniak.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak wskazała, że na stronie internetowej PKW będą się pojawiały sukcesywnie wszystkie protokoły głosowania, najpierw z obwodowych komisji wyborczych, następnie z terytorialnych komisji wyborczych, w których będą już ostateczne wyniki wyborów.

- Jeśli taki protokół zostanie zaakceptowany przez komisarza, to już to będzie wynik danego wyboru, potwierdza to tylko później komisja obwieszczeniem. (...) Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi wyłącznie zbiorcze wyniki głosowania - przekazała Pietrzak.

