Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. „To nie tylko smutek czy przygnębienie, ale podstępna choroba” Alicja Śmiecińska 23.02.2023 07:03 Dzisiaj Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Według szacunków, 6 procent dorosłych Polaków zmaga się z tą chorobą. Depresja to nie tylko smutek czy przygnębienie, ale podstępna choroba, występująca najczęściej na świecie - mówi wojewódzki konsultant d.s. psychiatrii na Mazowszu Maria Radziwoń-Zaleska.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją (autor: pixabay)

- Typowe objawy depresji to obniżony nastrój, czyli jest nam smutno, źle, beznadziejnie. Wszystko widzimy w czarnych barwach, obwiniamy siebie, nie bardzo nam się chce z kimkolwiek rozmawiać i gorzej zapamiętujemy. Mamy znaczny spadek aktywności, nie chce nam się nic robić, leżymy w łóżku. No i oczywiście to, czego najbardziej się boimy, czyli myśli samobójcze - mówi Maria Radziwoń-Zaleska.





- Przyczyn depresji jest wiele - dodaje Radziwoń-Zaleska. - Na pewno udowodnione jest uwarunkowanie genetyczne. Jeżeli ktoś w rodzinie choruje na zaburzenia psychiczne, na zaburzenia afektywne, to prawdopodobieństwo, że u nas takie zaburzenie wystąpi, jest znacznie większe. Ale również to, co się dzieje z nami w dzieciństwie, jakieś traumy - tłumaczy.





Konsultant odradza osobom w depresji rady typu "weź się w garść".

Jednakże gdy to nie depresja, a chwilowo obniżony nastrój, warto spróbować samemu poprawić sobie humor. Zapytaliśmy mieszkańców Mazowsza o ich sposoby na to.



W przypadku występowania objawów tej choroby najlepiej skontaktować się ze specjalistą. Telefon zaufania w kryzysie emocjonalnym dla dorosłych czynny jest przez siedem dni w tygodniu. Numer to - 116 123, dla dzieci i młodzieży - 116 111.

