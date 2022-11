Nowy wariant koronawirusa w Polsce. Czy Cerber jest groźniejszy od Omikrona? Mariusz Niedźwiecki 09.11.2022 09:40 W Polsce są już pierwsze przypadki nowego podwariantu koronawirusa. Cerber to inna odmiana Omikrona. Wyjaśniamy, czym jest, jakie ma objawy i czy w jego przypadku skuteczne są znane nam szczepionki przeciwko COVID-19.

Nowy wariant koronawirusa w Polsce. Czy Cerber jest groźniejszy od Omikrona? (autor: IAEA Imagebank/flickr)

- Cerber nie różni się za bardzo od poprzednich wariantów - mówi prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. - Podwariant, który dominuje Europę Zachodnią, którego przypadki mamy już pojedyncze także w Polsce. To jest podwariant, które będzie w najbliższym czasie dominowała. Myślę że pod koniec roku 85- 95 procent zakażonych w Europie to będzie Cerber. Wariant, który jest bardzo podobny do swoich współbraci - prognozuje lekarz.

Zapytaliśmy eksperta, czym objawia się Cerber.

- Zwykle jest to dosyć łagodne zakażenie górnych dróg oddechowych. Rzeczą dość charakterystyczną jest to, że dosyć dużo mamy objawów żołądkowo-jelitowych. Ten koronawirus zaczyna się od biegunki, wymiotów, bóli brzucha, zwykle nie o dużym nasileniu - mówi.





Gorszy przebieg może mieć w przypadku osób niezaszczepionych czwartą dawką.

- Może on dawać trochę potężniejsze dolegliwości, a więc i kaszel, i duszność, i objawy, które są charakterystyczne dla tych poprzednich wariantów. A zatem może być niebezpieczny dla osób wrażliwych. Niemniej zachowuje się tak jak Omikron. W większości przypadków jego działanie jest względnie łagodne, jeżeli porównany do tego co działo się przed dwoma laty - wskazuje Sutkowski.



Szczepionki powinny poradzić sobie z Cerberem.

- Są skuteczne, ale nie tak skuteczne, jak w przypadkach kolejnych wariantów. Warto się szczepić i to szczepienie rekomendujemy, dlatego że ta czwarta dawka przypominająca, szczególnie dla osób powyżej 60 roku życia, osób z wielochorobowością, osób z chorobą nowotworową, z cukrzycą, z nadciśnieniem, POChP, astmą oskrzelową, w każdym wieku stanowi zagrożenie - dodaje lekarz.





Według wstępnych badań, osoba zakażona Cerberem infekuje od 60 do 80 procent więcej osób, niż w przypadku Omikrona.

