Marek Borowski w RDC: opozycja poprze tzw. ustawę wiatrakową Adam Abramiuk 08.11.2022 09:59 Nie wykluczamy, że będą jakieś poprawki, ale z pewnością będzie poparcie opozycji dla tzw. ustawy wiatrakowej - mówił w „Poranku RDC” Marek Borowski. Senator Koalicji Obywatelskiej odniósł się do ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, która wraca z sejmowej zamrażarki. To jeden z tzw. kamieni milowych, od których uzależnione jest uruchomienie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

Marek Borowski (autor: RDC)

- Gdyby opozycja za każdym razem głosowała przeciwko rządowi, to byłaby jakimś szkodnikiem - mówił Marek Borowski w Radiu dla Ciebie. - Opozycja albo cała, albo w znacznej części popiera ustawy rządowe. Tutaj nie ma nic zaskakującego w tym, bo jest cała masa ustaw, które są wręcz konieczne. Które rozwiązują określone problemy i w związku z tym opozycja byłaby jakimś szkodliwym ugrupowaniem, gdyby ich nie popierała - tłumaczył.





Rząd 5 lipca 2022 r. przyjął projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, że lokalne społeczności będą mogły zdecydować o zasadach lokalizowania nowych inwestycji dotyczących lądowych elektrowni wiatrowych; utrzymana ma także zostać podstawowa zasada lokalizowania nowej elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą taki obiekt może powstać wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby inwestycji będzie jednak dotyczyć obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd - obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej). Projekt trafił do Sejmu.

Pod koniec lipca szefowa KE Ursula von der Leyen mówiła "DGP", że aby otrzymać środki z KPO, Polska musi wywiązać się ze zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych w sądownictwie. Przyznała, że nowe prawo (ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i powołująca Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, uchwalona z inicjatywy prezydenta) jest ważnym krokiem, jednak nowelizacja ustawy o SN nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej". Von der Leyen podkreślała, że Polska musi również w pełni zastosować się do postanowienia TSUE, co jeszcze nie nastąpiło, a w szczególności "nie przywrócono do orzekania zawieszonych sędziów i nadal obowiązuje dzienna kara finansowa".

Polska ma otrzymać w ramach KPO 24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę gospodarczą po pandemii. W środę rozmowy na ten temat zaplanowano w Komisji Europejskiej.

Posłuchaj całej rozmowy: Marek Borowski