Doradca prezydenta w audycji „Bez ogródek” o powrocie niedzieli handlowych

Prezydent Andrzej Duda nie zmieni zdania co do niedziel handlowych — mówił w nowej audycji Radia dla Ciebie Sławomir Mazurek z Kancelarii Prezydenta RP. Ten temat był jednym z głównych w audycji „Bez ogródek” Agnieszki Gozdyry, a to za sprawą projektu Trzeciej Drogi, który zakłada, żeby w miesiącu były dwie handlowe i dwie niehandlowe niedziele.