Kto nowym ministrem nauki? Wiceminister Marek Krawczyk w RDC: to ważny resort Miłosz Kuter 13.01.2025 09:14 Trzymam kciuki za dobrego kandydata - mówił Polskiemu Radiu RDC Marek Krawczyk, Wiceminister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Dziś poznamy nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który zastąpi Dariusza Wieczorka. Dotychczasowy szef tego resortu 19 grudnia podjął decyzję o rezygnacji z tej funkcji.

Nowe nazwiska w rządzie Donalda Tuska. Wczesnym popołudniem lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty i premier Donald Tusk oficjalnie zaprezentują nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przed świętami Bożego Narodzenia z tej funkcji zrezygnował Dariusz Wieczorek po serii nieprzychylnych artykułów na swój temat.

Jak mówił Polskiemu Radiu RDC Wiceminister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Marek Krawczyk, wybór jest bardzo istotny w kontekście polskiej nauki.

- Jest to ważny resort. Jak wiemy rzeczywiście to jest resort, na który kandydata wskaże dzisiaj Lewica. No i trzymam kciuki za dobrego kandydata. Decyzja należy do premiera Tuska - wskazał.



Nazwisko nowego ministra wczesnym popołudniem ma ogłosić premier Donald Tusk z liderem Lewicy Włodzimierzem Czarzastym.

„Bardzo dobra kandydatura”

Jak mówił w Polskim Radiu RDC poseł Lewicy Piotr Kowal, to będzie „bardzo dobra kandydatura”.

- Kandydatura, która ma dorobek naukowy, która ma doświadczenie polityczne, jest silnie umocowana politycznie, bo na stanowisku ministra jest to bardzo ważne. W związku z tym myślę, że będzie to kandydatura, która sobie doskonale poradzi - wskazał.





Zmiany w Ministerstwie Nauki wynikają z dymisji Dariusza Wieczorka po publikacji serii materiałów m.in. na temat jego oświadczenia majątkowego czy o ujawnieniu danych sygnalistki z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty i premier Donald Tusk oficjalnie zaprezentują nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego wczesnym popołudniem.

Według medialnych doniesień nowym szefem resortu ma zostać Marcin Kulasek.

