Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza RDC 05.12.2024 06:08 Tylko w działaniach Caritas w Polsce rok temu wzięło udział ponad 66 tys. wolontariuszy, a w Szlachetnej Paczce co roku uczestniczy 14 tys. osób. W 1985 roku Zgromadzenie Narodowe Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza.

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu (autor: Szlachetna Paczka/FB)

Z okazji przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbywają się konferencje, pokazy i warsztaty dotyczące metod pozyskiwania ochotników. Wiele instytucji organizuje np. gale wolontariatu.

Caritas w liczbach

„W 2023 r. w działaniach Caritas brało udział ponad 66 600 wolontariuszy, działających w ramach 41 centrów wolontariatu, 9 akademickich zespołów Caritas, 4287 parafialnych zespołów, 3190 szkolnych kół Caritas i 50 przedszkolnych kół” – poinformowała Caritas Polska.

Wolontariusze angażują się w stałe działania wszystkich oddziałów Caritas, w tym m.in. w zbiórki żywności w sklepach, pomoc uchodźcom, wsparcie osób samotnych, chorych i wykluczonych, a także w hospicjach. W tym roku w pomoc powodzianom na południu Polski zaangażowało się 4 tys. wolontariuszy organizacji.

Szlachetna Paczka

Jak podała Caritas w najbliższy piątek i sobotę, 6-7 grudnia, w wybranych sklepach w całym kraju 1950 wolontariuszy będzie obsługiwało 25. edycję świątecznej zbiórki żywności, która trafi do paczek świątecznych dla potrzebujących. Z kolei w akcję Wigilia dla bezdomnych i wykluczonych zaangażuje się 60 tys. wolontariuszy, którzy zorganizują w 90 miastach Polski świąteczne wieczerze dla 25 tys. osób potrzebujących.

– Szlachetna Paczka skupia każdego roku w ponad 650 miejscach w kraju 14 tys. wolontariuszy – podkreśliła Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna. Zwróciła uwagę, że 50 proc. z nich to osoby powyżej 30. roku życia. Zaznaczyła, że wśród wolontariuszy są osoby w różnym wieku i z różnym wykształceniem. 80 proc. to kobiety.

Wskazała, że największą zaletą wolontariatu jest nie tylko służba potrzebującym, ale także możliwość osobistego rozwoju - w tym np. umiejętności interpersonalnych, czy związanych z zarządzaniem. – Można być logistykiem, trenerem, prowadzić szkolenia, kontaktować się z mediami, organizować wydarzenia czy odpowiadać za kwestie prawne – wymieniła.

Aby zostać wolontariuszem w Szlachetnej Paczce, trzeba mieć ukończone 17 lat. Trzeba mieć czas i być zorganizowanym. – Już godzina w tygodniu może odmienić czyjeś życie – powiedziała Sadzik.

Akcje charytatywne w Polsce

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest organizacją pożytku publicznego, która co roku podczas finału organizuje jednodniową zbiórkę pieniędzy na wyznaczony cel charytatywny. Poprzedzają go akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczęły się już na początku grudnia.

W 32. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczestniczyło ok. 120 tys. wolontariuszy w 1685 sztabach. Angażują się m.in. w zbieranie datków do puszek.

Wolontariat oferuje chętnym również Polski Czerwony Krzyż. Pełnią go wolontariusze stali oraz akcyjni. Ci pierwsi to osoby, które w sposób ciągły i regularny współpracują z organizacją w ramach działań statutowych PCK, w tym także pomagają w jej codziennym funkcjonowaniu. Jak wynika ze sprawozdania w 2023 r. takich wolontariat pełniło 1771 osób.

W Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce wolontariusze niosą pomoc dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców.

– W Wiosce SOS w Kraśniku stale pracuje kilku wolontariuszy, a większa liczba rekrutowana jest na potrzeby organizowanych akcji – powiedział dyrektor oddziału Dariusz Krysiak.

Wolontariusze uczestniczą np. w organizacji wydarzeń, ale także wykonują bieżące prace, takie jak prowadzenie zajęć dydaktycznych czy sportowych dla dzieci. – Oprócz osób indywidualnych zgłaszają się do nas firmy, które rozwijają wolontariat pracowniczy – przyznał Krysiak.

Czy pomagamy?

W lutowym sondażu CBOS na temat skłonności do podejmowania działań altruistycznych, społecznikowskich, motywowanych dobrem innych ludzi lub wspólnot 65 proc. respondentów zadeklarowało, że zdarzyło im się kiedykolwiek dobrowolnie i nieodpłatnie pracować społecznie na rzecz potrzebujących osób lub wspólnot.

To najwyższy wskaźnik z dotychczas notowanych. Odsetek badanych, którzy nie mieli takich doświadczeń, przekracza nieco jedną trzecią (35 proc.) i jest najniższy w historii badań CBOS.

Z badania wynika ponadto, że w ciągu roku nieodpłatną pracę na rzecz innych wykonywał co piąty dorosły Polak (20 proc.). Jest to odsetek podobny do rejestrowanych w minionej dekadzie (poza spadkiem do 16 proc. w 2022 r.).

