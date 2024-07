Prokurator generalny zapowiada zażalenie ws. braku aresztu dla M. Romanowskiego RDC 23.07.2024 08:26 Prokuratura złoży we wtorek zażalenie na decyzję sądu pierwszej instancji o niezastosowaniu aresztu wobec posła Marcina Romanowskiego – zapowiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar.

Prokurator generalny Adam Bodnar (autor: Ministerstwo Sprawiedliwość/X)

Poseł PiS Marcin Romanowski złożył do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z przekroczeniem uprawnień i bezprawnym pozbawieniem go wolności – przekazał we wtorek rano jego pełnomocnik mec. Bartosz Lewandowski.

Szef MS odnosząc się do tej informacji w RMF FM, ocenił, że „to kolejna amunicja wystrzelona w tym konflikcie, który się toczy”.

Adam Bodnar zwrócił uwagę, że decyzję o zwolnieniu Romanowskiego, zatrzymanego wcześniej przez ABW na polecenie prokuratury, podjął sąd pierwszej instancji, a we wtorek mija termin na złożenie zażalenia na tę decyzję.

– Zobaczymy, w jaki sposób do immunitetu posła Romanowskiego podejdzie sąd drugiej instancji. Myślę, że są bardzo poważne argumenty wskazujące na to, że tutaj immunitet najzwyczajniej w świecie nie przysługuje – powiedział Bodnar, nawiązując do decyzji sądu, który uznał że Romanowskiego chroni immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

– Prokuratura złoży takie zażalenie – oświadczył szef MS.

Co z immunitetem Romanowskiego?

Minister sprawiedliwości wyraził zadowolenie, z głosów ekspertów i autorytetów prawniczych z ostatnich dni, m.in. prof. Andrzeja Zolla czy prof. Marka Safjana, którzy mówili, że w tej sytuacji immunitet nie przysługuje.

– Że następuje coś w rodzaju takiej uzurpacji kompetencji przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, ponieważ ten czyn, o który jest podejrzewany pan Romanowski, nie ma żadnego związku z jego działalnością w Radzie Europy – powiedział Bodnar.

– Jestem cały czas zdania, że tego immunitetu nie ma, że w tym przypadku ten immunitet jest wyinterpretowany nadmiernie z różnych można powiedzieć takich okólników, które funkcjonują w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, natomiast nie wynika z umowy międzynarodowej, czyli statutu Rady Europy, który Polskę wiąże – dodał.

