Posłowie PiS rozmawiali w Polskim Radiu z likwidatorem ws. przyszłości rozgłośni RDC 28.12.2023 13:14 Prawo i Sprawiedliwość domaga się wyjaśnień w związku z postawieniem w stan likwidacji mediów publicznych. Politycy tej partii interweniowali w tej sprawie w Polskim Radiu. W budynku publicznej rozgłośni rozmawiali z likwidatorem Polskiego Radia Pawłem Majcherem.

Posłowie PiS w Polskim Radiu (autor: Leszek Szymański/PAP)

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości interweniowała w głównej siedzibie Polskiego Radia w związku z postawieniem w stan likwidacji mediów publicznych.

Posłowie rozmawiali z likwidatorem Polskiego Radia Pawłem Majcherem. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak pytał między innymi o stan finansów Polskiego Radia i o przesłankę do postawiania spółki w stan likwidacji.

– To jest niezwykle ważne, ponieważ Polskie Radio jest instytucją, która w 2025 roku będzie miała sto lat i my jesteśmy zaniepokojeni tym, czy Polskie Radio doczeka do tej stuletniej rocznicy funkcjonowania – powiedział.

Paweł Majcher zapewnił posłów, że jest gotowy do współpracy. – Wszystkie decyzje muszą być podjęte zgodnie z prawem. Poinformuję państwa o tym i jeśli przyjdą państwo z interwencją poselską w przyszłości, to oczywiście też będę państwa informować – powiedział. Dodał, że władze Polskiego Radia są w pełni transparentne i gotowe do rozmowy.

Stan likwidacji – co dalej?

W środę wieczorem Paweł Majcher zapewnił pracowników, że decyzja o postawieniu spółki w stan likwidacji „z punktu widzenia radiowej codzienności nic nie zmienia”. Wcześniej, decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego, spółki Telewizja Polska S.A, Polskie Radio S.A. oraz Polska Agencja Prasowa S.A. zostały postawione w stan likwidacji. Ma to związek z decyzją prezydenta o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych poprzez weto ustawy okołobudżetowej.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz napisał w oświadczeniu, że „w obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela”.

