Zmarł trzeci górnik leczony po zapaleniu metanu w kopalni Szczygłowice RDC 25.01.2025 21:14 W sobotę wieczorem zmarł trzeci z górników leczonych w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich po środowym zapaleniu metanu w kopalni Knurów-Szczygłowice - poinformował rzecznik placówki Wojciech Smętek.

Tragedia po zapaleniu metanu w kopalni Szczygłowice (autor: Knurów-Szczygłowice JSW S.A.)

Rzecznik Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich Wojciech Smętek przekazał informację o śmierci trzeciego górnika leczonego w placówce.

Zmarły górnik był jednym z kilkunastu poszkodowanych w środowym wypadku, został po nim przewieziony od razu do siemianowickiej oparzeniówki. Zmarł w sobotę przed godz. 20.

- Górnik od początku przebywał na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Miał oparzone 80 proc. powierzchni ciała, w tym ponad 30 proc. trzeciego stopnia oraz zaawansowane oparzenia dróg oddechowych - przekazał Smętek. Zmarły miał 29 lat.

W sobotę po południu rzecznik CLO informował o śmierci 31-letniego górnika, również ze znacznymi oparzeniami. Była to druga ofiara środowego wypadku.

W siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń nadal przebywa siedmiu górników z oparzeniami ciała oraz dróg oddechowych. W szpitalu im. Rydygiera w Krakowie leczone są dwie osoby.

Do piątkowego wieczora szpitale opuściło pięciu pracowników, którzy trafili do nich po zapaleniu metanu w kopalni Szczygłowice - informowała wcześniej Jastrzębska Spółka Węglowa. Były to placówki w Rybniku, Knurowie i Gliwicach.

Tragedia w kopalni

W tzw. ruchu Szczygłowice należącej do JSW kopalni Knurów-Szczygłowice w środę rano zapalił się metan w ścianie XVII w pokładzie 405/1, poniżej poziomu 850. Z zagrożonego rejonu ewakuowano 44 górników.

Łącznie 17 z nich trafiło do szpitali. W czwartek przedstawiciele CLO w Siemianowicach Śląskich podali, że zmarł pierwszy z przebywających tam poszkodowanych, a także że stan sześciu innych utrzymywanych tam w śpiączce farmakologicznej był bardzo ciężki.

W kopalni jeszcze w środę, po wytransportowaniu wszystkich poszkodowanych na powierzchnię, rozpoczęto izolowanie zagrożonego rejonu - dotąd w reżimie akcji ratowniczej. Akcja nadzorowana jest przez Okręgowy Urząd Górniczy (OUG) w Rybniku przy współudziale Wyższego Urzędu Górniczego (WUG).

Śledztwo ws. wypadku

Śledztwo ws. zdarzenia wszczęła już Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Postępowanie poprowadzą policjanci z komendy wojewódzkiej w Katowicach, specjaliści z zespołu ds. katastrof, który powstał w 2017 r.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia będzie badał OUG w Rybniku, pod nadzorem WUG. Prezes WUG zdecydował też o zleceniu ekspertyz specjalistom aerologii górniczej, zlecił podległym służbom analizy bezpieczeństwa w rejonach ścian z zagrożeniem metanowym, a także zapowiedział wystąpienie o nadzwyczajną analizę takich regionów do spółek górniczych.

Jak napisano w opracowaniu "Prowadzenie procesu odmetanowania ściany XVII w pokł. 405/1 i 405/3 w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice", opublikowanym wiosną ub. roku w zbiorze podsumowującym 12. Szkołę Aerologii Górniczej, "ściana XVII w pokł. 405/1 i 405/3 to najbardziej metanowa ściana eksploatowana do tej pory w 62-letniej historii kopalni".

